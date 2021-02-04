فائق الباشا: إجابات المرشحين باجتماعات جنيف تدل على عدم إلمامهم بالقوانين الليبية

أكد الخبير الدستوري فائق الباشا، أن إجابات المرشحين خلال اجتماعات جنيف تدل على عدم إلمامهم بالقوانين واللوائح الليبية.

وقال «الباشا» في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية، إن “إجابات المرشحين خلال اجتماعات جنيف تدل على أمرين، الأول هو عدم إلمامهم بالقوانين واللوائح الليبية، أو أنهم يعلمون ويريدون الهروب منها إلى الأمام، حتى يصلوا إلى الكرسي، ومن ثم سيكون تعاطيهم مع الموقف وفق المعطيات على الواقع”.

وأضاف أن “عقيلة صالح لم يبتعد كذلك عن هذا الأمر حين أجاب عن تسليم السلطة والانتخابات بـ: لو توفرت الشروط.”.

وأكد «الباشا» أن “المرشحين لم يعطوا إجابات واضحة، بشأن الانتخابات وكذلك تسليم السلطة، فالمرشح خالد المشري حين سئل عن ضمانات تسليمه لسلطة نهاية السنة لإجراء الانتخابات تمحور رده عن ذكر العراقيل التي تواجه الانتخابات، ما يعني تبنيه فكرة تنظيم الإخوان المسلمين حول رفض الانتخابات لانعدام حظوظهم للفوز بها”.