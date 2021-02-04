مسعود: أزمة الكهرباء مفتعلة ولن تحل إلا بحكومة تشكل بإرادة الشعب

قال مهندس النفط محمد سالم مسعود إن منطقة الجبل الغربي تشهد سرقة لخطوط وأسلاك الكهرباء، موضحا أن الخطوط البعيدة عن المناطق السكنية والقبلية وذات الأحمال الخفيفة يتم سرقتها لضمان عدم فضح أمر السارقين.

وأكد مسعود في تصريحات صحفية أن هناك بعض الموظفين تعرضوا لتهديدات كثيرة تصل أحيانًا للقتل كما جرى بمحطة شكشوك القريبة من جادو الموصلة بشكل أساسي للكهرباء لمدن شرق الجبل الغربي من الزنتان وحتي يفرن.

وأشار مسعود إلى أن أزمة الكهرباء تزداد صعوبة في فصل الشتاء خاصة في منطقة الجبل الغربي في ليبيا، لا سيما مدينة الزنتان لأن درجات الحرارة تنخفض فيها إلى مستويات متدنية للغاية وتكثر فيها ساعات انقطاع الكهرباء، ما يضطر الناس لإشعال الحطب للتدفئة أو استخدام مواقد الكيروسين.

وأضاف مسعود أن هذا الاستخدام قد ينجم عنه حرائق يترتب عليها وقوع حوادث احتراق إضافة إلى انبعاث غاز ثاني أول أكسيد الكربون من مواقد الكيروسين والذي يتسبب في حالات اختناق، وهي حوادث قد تودي بأرواح المواطنين، مؤكدًا أن أزمة الكهرباء تنعكس على المعاملات المصرفية والتجارية والجوازات والسجل المدني.

ولفت مسعود إلى أنه ورغم توفر المولدات الاحتياطية في بعض المصارف إلا أن عدم توفر مادة تشغيل هذه المولدات من وقود الديزل سبب تعطل هذه المولدات فاقم من معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أن الميزانيات الضخمة والأرقام الفلكية التي ترصد كفيلة بإنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية في كل مدينة.

وأكد مسعود أن عمليات الفساد الممنهجة التي تشهدها الشركة العامة للكهرباء منذ 10 سنوات ونظام الإدارة القديم عاملان مساهمان بشكل رئيس في خسارة مليارات الدنانير التي تذهب سنويًا لجيوب المورردين الوهميين لشركات الصيانة الوهمية، وغيرها التي تتقاضى أموالًا عن مشاريع لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار مسعود إلى أن أزمة الكهرباء تكمن بالدرجة الأولى في ضعف الرقابة والتساهل في التعامل مع الملفات المختلفة، فعلى سبيل المثال مخازن شركة الكهرباء مليئة بالتوصيلات والمحولات والأسلاك التي تكفي لحل الأزمة، فضلًا عن إمكانية حل مشاكل مرتبات الموظفين وعمليات الصيانة، لافتا إلى إن أزمة الكهرباء تعد أزمة مفتعلة كغيرها من أزمات الوطن التي تزيد معاناة المواطن، وليس لها حل إلا وجود حكومة تشكل بإرادة الشعب الليبي ولا يتم فرضها من الخارج.

وتعاني ليبيا من أزمة في الكهرباء منذ عام 2011 مما دعى المواطنين في طرابلس للتظاهر للتنديد بالوضع المزري الذي وصل إلية الوضع من استمرار انقطاع الكهرباء في كافة المناطق.

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