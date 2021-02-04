القبض على 3 أشخاص متهمين في جريمة قتل مواطن عام 2012م

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن السهل الغربي، من كشف ملابسات قضية قتل وقعت منذ العام 2012 والقبض على الجناة الذين قاموا بقتل الشاب يبلغ من العمر عشرون عاماً والمقيم بمدينة الجميل.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن الجناة قاموا بتاريخ 6 مارس 2012م بالاتفاق مع المجني عليه والذي كان يمتلك مركبة نقل، وذلك لغرض نقل قطع حديد وخشب مسروق من الشركة الصينية بمدينة الجميل إلى مزرعة تعود لأحد الجناة بمنطقة رقدالين، وفور وصولهم إلى المكان قام الجناة بمهاجمته وضربه مما أدى إلى وفاته والتخلص من جثته عبر حرقها.