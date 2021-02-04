“السراج” يستعرض مسارات حلّ الأزمة مع منسق البعثة الأممية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، فائز السراج، مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزيدون زينينجا؛ تطورات الأوضاع ومسارات حلّ الأزمة الليبية.

وتطرقت نقاشات اللقاء، الذي عُقد صباح اليوم الخميس بمكتب “السراج”، في طرابلس إلى “مساهمة الأمم المتحدة في دعم إجراءات حكومة الوفاق لمساعدة النازحين والمهاجرين غير الشرعيين”.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما تم اتخاذه لدعم الاستجابة الإنسانية في ليبيا، في إطار برنامج الشراكة بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة المعنية.

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