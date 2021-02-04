“الهيئة الطرابلسية” ترفض وجود “عقيلة” في الحكومة

أصدرت الهيئة الطرابلسية ومجالس الحكماء والأعيان ومنظمات المجتمع المدني بطرابلس الكبرى، بيانًا؛ عبروا فيه عن رفضهم تولي من وصفوهم بـ”الشخصيات الجدلية” للمناصب السيادية في الدولة.

وبحسب البيان، فقد رفضت الهيئة إشراك أو مساهمة كل الشخصيات الجدلية وعلى رأسهم عقيلة صالح في اي جسم حكومي تشريعي كان أو تنفيذي كما نطالب بمحاكمته لإصداره قرار الهجوم العسكري على حكومة “الوفاق”.

وأشار البيان إلى أن “أي إجراء يؤدي إلى تسلم هذه الشخصية الجدلية أي مسؤولية سياسية اليوم في الدولة هو بمثابة اعلان حرب لن تنتهي إلا بانقسام ليبيا وقتل ابنائها وتشريد عائلاتهم”.

وقالت “الهيئة”: دعم الأمم المتحدة لاستقرار ليبيا والوصول بها الى بر الأمان يجب أن يكون من خلال استبعاد كل الشخصيات الجدلية التي تسببت في تفكيك النسيج الاجتماعي وساهمت في الكثير من الجرائم ضد الشعب الليبي وحقوق الإنسان.

وحمّلت الهيئة الطرابلسية ومجالس الحكماء والأعيان بعثة الأمم المتحدة، تبعية كل ما قد يحدث جراء تنصيب هكذا شخصيات على هرم السلطة في ليبيا.

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