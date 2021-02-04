“تجارة طرابلس” تسعى لتعزيز التعاون التجاري مع غرفة تجارة الإسكندرية

ناقشت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، رفقة غرفة التجارة والصناعة بالإسكندرية جُملة من النقاط التي من شأنها فتح سبل التواصل البنّاء؛ الذي من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وخلال الاجتماع المُوسّع، الذي عقد عبر الانترنت، أكدت الغرفتين على ضرورة التواصل عبر الوسائل المتاحة لبلورة التعاون بين الغرفتين بما يحقق أهداف وطموحات منتسبيها في إطار المصلحة العامة للبلديْن.

وشارك في الاجتماع، رئيس مجلس الإدارة عن غرفة تجارة طرابلس ونائب الرئيس، وعضو اللجنة المكلف بالاتصال الخارجي و عضو اللجنة المكلف بالإعلام، ومدير إدارة العلاقات، من جانب غرفة تجارة الإسكندرية، رئيس الغرفة و وعدد من الأعضاء

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