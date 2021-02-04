ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 February, 2021

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها في مدينة سرت، وذلك في الفترة من 4 إلى 7 شباط/ فبراير لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 في جنيف.

و قالت البعثة ،في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية ،على نسخة منه ،إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة ،يتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة. ولهذا الغرض، سيحضر الاجتماع خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، بالإضافة إلى خبراء من البعثة، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف.

كما سوف تستكمل اللجنة العسكرية المشتركة مناقشاتها مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها.