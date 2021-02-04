عقوب يبحث مع مدير إدارة الخدمات الصحية شحات سير عمل المرافق الصحية

ليبيا – بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب أمس الأربعاء مع مدير إدارة الخدمات الصحية شحات عادل سعيد سير عمل المرافق الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية شحات، وعمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما استمع وزير الصحة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة لاحتياجات المرافق الصحية ببلدية شحات واطلع على سير العمل، واعدًا بتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات وجودة الأداء.

وأثنى وزير الصحة على جهود بلدية شحات وكافة مديري المرافق الصحية لتفانيهم في العمل، رغم ما تعانيه الدولة من ظروف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية