النويري: لا حياة سياسية ناجحة من غير مؤسسات أمنية موحدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2021

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أنه لا حياة سياسية ناجحة من غير مؤسسة أمنية موحدة تخضع وتقر بأنها تمارس مهامها واختصاصاتها تحت السلطة المدنية المنتخبة من قبل الشعب” كما لا يمكن تحقيق استقرار سياسي في ليبيا من غير قاعدة دستورية يقرها الشعب “الدستور”.

وقال النويري في تصريح له إنه “لا يمكن الحديث عن انتخابات وحياة سياسية ديمقراطية وبها مؤسسات وبرلمان بدون أحزاب سياسية عامة وفاعلة” مضيفا لا وئام اجتماعي وتعايش سلمي بدون مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية كما أنه لا قيمة لأي مدينة أو قبيلة أو عرق أو حزب أو عائلة أو شخصية أمام مصلحة ليبيا واستقرارها.

وأردف النويري أن ليبيا دولة واحدة موحدة دولة المواطنة ومسألة محاربة الفساد والتهميش والإقصاء مسؤولية تضامنية بين الشعب والدولة كما أن ليبيا وشعبها قيمة يجب الحفاظ عليها تجرم كل الحروب التي قد تنشب بين أبناء الوطن الواحد تحت أي ظرف من الظروف أو تحت أي ذريعة ومن يخالف ذلك يعتبر باغي ويجب التصدي له ومقاوته من كافة الليبيين فالنزاعات بين الليبيين لا تحل إلا سلميا.