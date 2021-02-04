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السباعي: مخرجات جنيف ستثبت معسكر حفتر وتفتت بركان الغضب

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي أن  مخرجات جنيف ستكون نتيجته تثبيت معسكر حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) وتفتيت معسكر عملية بركان الغضب التابع للمجلس الرئاسي.

السباعي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء أعرب عن تمنيه ألّا تقوم الحرب في المنطقة الغربية بعد هذه الحوارات، مضيفًا: “تاريخ البعثات وحواراتهم في بلداننا هكذا سياساتهم، كما أتمنى أن أكون مخطئًا في ما تقدم”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • عين الصواب ومنتهي العقلاني أن تم تثبيت معسكر حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) وتفتيت معسكر عملية بركات قابيات العنب ولكن معسكر حفتر ليس فيه عملاء وهذا لا يروق للأمم المتحده التي كلفت ليون في الصخيرات باختيار عملاء في الطبقه التي ستحكم ليبيا للحفاظ علي مصالح الدول الغربيه في ليبيا واليوم ستكرر الامم المتحده نفس الطلب من استيفاني أختيار عملاء لاستبدال عملاء بالعملاء فكل من لا يروق معسكر حفتر عليه ان يطمئن فالاراده الغربيه المسيطره علي قرارات استيفاني تريد عملاء ولا تريد وطنيين

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