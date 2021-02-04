السباعي: مخرجات جنيف ستثبت معسكر حفتر وتفتت بركان الغضب

ليبيا – زعم عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي أن مخرجات جنيف ستكون نتيجته تثبيت معسكر حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) وتفتيت معسكر عملية بركان الغضب التابع للمجلس الرئاسي.

السباعي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء أعرب عن تمنيه ألّا تقوم الحرب في المنطقة الغربية بعد هذه الحوارات، مضيفًا: “تاريخ البعثات وحواراتهم في بلداننا هكذا سياساتهم، كما أتمنى أن أكون مخطئًا في ما تقدم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية