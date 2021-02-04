إنقاذ 140 مهاجراً كانوا على متن زورقين قبالة ليبيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا انقاذ ما يقرب من 140 مهاجرا غير شرعي وإعادتهم إلى طرابلس.

وأفادت المفوضية بأن المهاجرين كانوا على متن زورقين مشيرة إلى أنها وشركاءها المحليين والدوليين قدموا المساعدة والرعاية الطبية لجميع الناجين.

ونوهت المفوضية إلى أن ليبيا ليست الميناء الآمن لإنزال المهاجرين

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة أعربتا الشهر الماضي عن حزنهما جراء حادثة غرق قارب قبالة الساحل الليبي أودت بحياة 43 شخصا على الأقل.

وأكدت المفوضية في بيان لها إنقاذ 10 ناجين وإحضارهم إلى الشاطئ من قبل خفر السواحل في زوارة

داعية إلى تكثيف الجهود لمحاكمة الجماعات التي وصفتها بالإجرامية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف آلاف المهاجرين واللاجئين في ليبيا، على حد قولها.

وجعلت الفوضى من ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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