«كهرباء الموقتة»: إصلاح تسريب خط غاز بحقل «التحدي» التابع لشركة سرت

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الخميس، الانتهاء من إصلاح تسريب خط غاز حقل «التحدي» التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، ورجوع ضغط الغاز إلى المستويات الطبيعية.

وأشارت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى تشغيل الوحدات العاملة بالغاز من جديد، ورجوع الاستقرار الكامل للشبكة الشرقية، منوهة بجهود العاملين في محطات التوليد بالمنطقة الشرقية، وفي التحكم الجهوي 220 الشرقية، والتحكم والتشغيل 30، وفي شركة سرت لتصنيع النفط والغاز في إصلاح العطل في «وقت قياسي».

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