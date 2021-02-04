المقري: في حال تحالف الوطنيون مع الإخوان بحوار جنيق سوف تسقط البلاد في المزيد من الفوضى

ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي عبد الله المقري أن قائمة المرشحين للسلطة القادمة تضم بالفعل بعض الشخصيات الوطنية التي تود فعليًا إنقاذ ليبيا من وضعها الراهن بكل عثراته، معربًا عن عدم تفاؤله بإمكانية تحقق مسعى تلك الشخصيات إذا ما فازت بالمنصب أولًا.

المقري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس أضاف أن هذه الشخصيات ورغم كل ما تملكه من خبرات ورؤى وطنية، فإنها لن تكون وحدها بالسلطة، حيث ستوجد إلى جوارها قوى أخرى إخوانية في الأغلب، لها أهداف ومصالح وحلفاء بالخارج إلى جانب وجود الميليشيات المسلحة التي ستمنع هؤلاء الوطنيين من تنفيذ أي مشاريع وبرامج وطنية، تهدف إلى تهيئة البلاد لمرحلة الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع.

وأوضح أنه إذا تحالف الوطنيون مع الإخوان فسوف تسقط البلاد في المزيد من الفوضى.

كما توقف المقري عند احتدام الصراع والمنافسة بين المرشحين رغم قصر المدة المحددة سلفًا من قبل الأمم المتحدة لهذه السلطة الانتقالية بعشرة أشهر فقط، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول الغنائم المتوقعة من وراء حصد تلك المناصب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية