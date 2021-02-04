أمن طرابلس تكشف حقيقة مقتل فتاة في غوط الشعال من قبل أسرتها

أخبار ليبيا24

فندت مديرية أمن طرابلس الأخبار والشائعات المتداولة حول مقتل فتاة على يد أسرتها في منطقة غوط الشعال.

وأضافت المديرية أنه تم التواصل مع رئيس مركز شرطة غوط الشعال العميد سالم أبوراوي والذي أفاد بأنه اطلع على الخبر على شبكة التواصل وأنه قام من فوره بتكليف فرق للتحري داخل المنطقة.

وذكرت المديرية أن بورواي قام شخصيا بالاتصال بالعيادات والمصحات الواقعة في نطاق المنطقة، لم يجد أي معلومة حقيقية عن الواقعة.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أن رئيس مركز شرطة غوط الشعال أنه لم يحضر أي شخص ويقوم بالتبليغ عن الواقعة في المركز، نافيًا نفيا قاطعا للجهالة ما جاء في الخبر جملة وتفصيلا.