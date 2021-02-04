السفير الأمريكي: هذا تفكير قديم وإهانة للشعب الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2021

اعتبر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تحاول فرض نتيجة معينة على المشاركين في ملتقى الحوار السياسي هو تفكير قديم وإهانة للشعب الليبي.

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وقال تورلاند في تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا “الاقتراح بأن الولايات المتحدة تحاول فرض نتيجة معينة في ملتقى الحوار السياسي هو تفكير قديم وإهانة للشعب الليبي الذي استثمر آماله في هذه العملية”.

واختتم أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف الاستماع للمرشحين لرئاسة الحكومة والبالغ عددهم 21 مرشح والمجلس الرئاسي والبالغ عددهم 24 مرشح ومن المقرر أن يبدأ إعداد قوائم للمرشحين الذين سيتم التصويت عليهم يوم غد الجمعة برعاية الأمم المتحدة