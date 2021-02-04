رافضة عقيلة صالح..هيئات ومنظمات طرابلس الكبرى تهدد بحرب أهلية وانقسام ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت الهيئة الطرابلسية ومجالس الحكماء والأعيان واتحاد روابط أسر الشهداء ومنظمات المجتمع المدني طرابلس الكبرى رفضها تولي الشخصيات الجدلية مناصب سيادية في الدولة الليبية.

وأكدت الهيئات والمنظمات في بيان لها رفضها بشكل قاطع إشراك شخصيات على رأسها رئيس مجس النواب عقيلة صالح في أي جسم حكومي تشريعي أو تنفيذي.

وطالبت الهيئات بمحاكمة صالح كمجرم حرب لإصداره قرار الهجوم العسكري على عاصمة الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا.

وذكرت أن أي إجراء يؤدي إلى تسلم هذه الشخصية الجدلية أي مسؤولية سياسية اليوم في الدولة الليبية هو بمثابة إعلان حرب أهلية لن تنتهي إلا بانقسام ليبيا وقتل أبنائها وتشريد عائلاتها.

وأشارت الهيئات والمنظمات الطرابلسية إلى أن دعم الأمم المتحدة لاستقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان يجب أن يكون من خلال استبعاد كل الشخصيات الجدلية.

وحملت الهيئات والمنظمات بعثة الأمم المتحدة ومجموعة الحوار تبعية كل ما قد يحدث جراء تنصيب هكذا شخصيات على هرم السلطة في ليبيا.