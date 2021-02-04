شكشك يبحث مع الأجهزة التنفيذية للمشروعات آليات استئناف المشروعات التنموية المتعثرة

ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الأربعاء مع رؤساء الأجهزة التنفيذية للمشروعات ومديري الإدارات والمكاتب المختصة بالديوان الإجراءات التي انتهت إليها اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي، بشأن التفاوض مع الشركات الأجنبية المكلفة لضمان العودة، واستئناف العمل على المشروعات المتوقفة المستهدفة.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إلى آليات استئناف المشروعات التنموية المتعثرة، وإيجاد الحلول للصعوبات وتسوية الالتزامات المالية، بما يضمن حقوق ومصالح الأجهزة التنفيذية والشركات المتعاقد معها على حدٍ سواء، من خلال التفاوض المباشر بينهما,

وأكد المجتمعون على ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية النفقات لاستئناف هذه المشروعات.

هذا وحضر الاجتماع كل من رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش.

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