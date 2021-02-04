مصرف الجمهورية: الودائع وصلت إلى ما بين 500 و600 مليون دينار في غضون أسابيع

ليبيا – قال فوزي عبد السلام الشويش مساعد المدير العام لدى مصرف الجمهورية أن الودائع وصلت إلى ما بين 500 و600 مليون دينار في غضون أسابيع.

الشويش أضاف وفقًا لوكالة الأنباء العالمية “رويترز”: “السيولة متوفرة بشكل مرض جدًا، والآن يوجد تدفق نقدي في السوق”.

وأكد على أن الفروع التي كانت تحصل في السابق على 500 ألف دينار للتوزيع أصبحت تتلقى خمسة ملايين دينار.

يشار إلى أنه في إطار مسار اقتصادي لعملية سلام تقودها الأمم المتحدة وتتضمن أيضًا جهودًا لاختيار حكومة مؤقتة جديدة هذا الأسبوع، تم الاتفاق على سعر صرف جديد موحد ينطوي على خفض للسعر الرسمي ليقترب من أسعار السوق السوداء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية