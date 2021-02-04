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بـ”موسكو” .. بوغدانوف يبحث مع الطرابلسي مستجدات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع ما يسمى بمدير المخابرات العامة لحكومة الوفاق غير المعتمدة عماد الطرابلسي مستجدات الأوضاع في ليبيا

جاء ذلك خلال اجتماعهما لتبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي، وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510، بحسب بيان وزارة الخارجية الروسية

وكان ورد اسم الطرابلسي في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة منذ 2017، حيث تورط في تهريب الوقود عقب اشتباكات في مدينة صبراتة

وكان أصدر فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قرارا بتكليف القيادي المليشياوي البارز عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس ما يسمى بجهاز المخابرات، ما أثار الشكوك حول بسط السراج سيطرته على المناصب الأمنية الرفيعة في مواجهة نفوذ وزير داخليته المفوض فتحي باشا أغا.

وتعرف مليشيا ما يعرف بـ”الأمن العام” التي يقودها الطرابلسي بارتكابها عدة جرائم خطف.

وتبسط هذه المليشيا قبضتها على الضواحي الغربية المهمة اقتصاديًّا بطرابلس

ويأتي قرار السراج تعيين الطرابلسي ضمن توزيع حصص المليشيات في المناصب الرسمية للدولة، خاصة أن مليشيات الطرابلسي هي التي حاولت إقامة توازن مسلح أمام مليشيات مصراتة التي جالت في طرابلس لإجبار السراج على إعادة باشا أغا لمنصبه وزيرا للداخلية بعد توقيفه عن العمل.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • كل من وظفهم السراج في اجهزه الدوله الليبيه هم لا يصلحوا لشغل تلك الوظائف فهل السراج لديه قصر نظر او انه مخلوق لا يشم ولا يستطعم فما هي لغه الحوار التي دارت بين كبير ساسة الروس وعماد الطرابلسي مدير مخابرات السراج وماهي اللغه سيخاطب بها اغنيوه نظراءه الاوروبيين والاسويين والافارقه فمن اعتمد عليهم السراج غير متعلمين ولا يتمتعون بنظافة اليد فهم افراد في عصابات اجراميه

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  • هؤلاء ينظر لهم الاخر على انهم عصابات يجب ترويضها وهم لايأبهون لذلك المهم هو المنصب والفلوس والفشخرة بينما ليبيا لاتستحق هذه الزبالة لكي تتكلم بأسمها وهي من عرفت بانها دولة مواجهة ونصيرة للمظلومين اذا سينظر الاخر الى منطق اخر وهو انتماءهم القبلي لكي يعيد التوازن الى فكره السياسي وهذا الامر خطير جدا لانهم سيرون ليبيا مجموعة من المقاطعات المتناحرة اي اننا نعيد انتاج دولة الطوائف في الاندلس حتى يتم اكتساحنا من قبل قوة خارجية تلتهم بلادننا وتضمنا اليها ..من يعول على الوساخة انها ستقوم بتنظيفه فهو أهبل لاشك !!

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