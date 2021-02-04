بـ”موسكو” .. بوغدانوف يبحث مع الطرابلسي مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع ما يسمى بمدير المخابرات العامة لحكومة الوفاق غير المعتمدة عماد الطرابلسي مستجدات الأوضاع في ليبيا

جاء ذلك خلال اجتماعهما لتبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي، وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510، بحسب بيان وزارة الخارجية الروسية

وكان ورد اسم الطرابلسي في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة منذ 2017، حيث تورط في تهريب الوقود عقب اشتباكات في مدينة صبراتة

وكان أصدر فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قرارا بتكليف القيادي المليشياوي البارز عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس ما يسمى بجهاز المخابرات، ما أثار الشكوك حول بسط السراج سيطرته على المناصب الأمنية الرفيعة في مواجهة نفوذ وزير داخليته المفوض فتحي باشا أغا.

وتعرف مليشيا ما يعرف بـ”الأمن العام” التي يقودها الطرابلسي بارتكابها عدة جرائم خطف.

وتبسط هذه المليشيا قبضتها على الضواحي الغربية المهمة اقتصاديًّا بطرابلس

ويأتي قرار السراج تعيين الطرابلسي ضمن توزيع حصص المليشيات في المناصب الرسمية للدولة، خاصة أن مليشيات الطرابلسي هي التي حاولت إقامة توازن مسلح أمام مليشيات مصراتة التي جالت في طرابلس لإجبار السراج على إعادة باشا أغا لمنصبه وزيرا للداخلية بعد توقيفه عن العمل.

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