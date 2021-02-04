ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 February, 2021

قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،اليوم الخميس ،رداً على سؤال حول موعد التصويت على قوائم المرشحين ،إن العملية الانتخابية وانتقلت الآن إلى المرحلة الثانية من آلية الاختيار المتفق عليها من أجل التصويت على القوائم التي يتألف كل منها من ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي ومرشح لرئاسة الوزراء.

و سيلتئم ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم غدٍ الجمعة للتصويت على القوائم التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية الاختيار ،على أن يقع تقديم القوائم في موعد لا يتجاوز الساعة 10 مساء بتوقيت جنيف من يومنا هذا 4 فبراير.

و يأتي ذلك عقب إدلاء أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم للمرشحين إلى مناصب المجلس الرئاسي في 2 شباط/ فبراير ،إذ لم يحصل أي مرشح على عتبة 70 بالمائة الضرورية للفوز داخل المجمع الانتخابي للإقليم الذي ينتمي إليه.