السعيدي: البعثة الأممية تضع عراقيل لإطالة الأزمة في ليبيا

اتهم عضو مجلس النواب علي السعيدي، اليوم الخميس، البعثة الأممية في ليبيا بوضع عراقيل لإطالة الأزمة كي تظهر للعالم أن أبناء الشعب الليبي غير جادين في التوصل لحلول، معربًا عن أمله في أن يتم التوصل لنتائج إيجابية في الاجتماع الذي سيعقد في سرت.

وأوضح السعيدي في تصريحات صحفية، أن المؤسسة العسكرية جادة في كل اللقاءات التي عقدتها في الغردقة، مرورًا بجنيف وبعدها غدامس، مشككًا في نوايا بعثة الأمم المتحدة بسبب انحرافها وعدم جديتها في تفعيل ما تم الاتفاق عليه، خاصة خروج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

وأشار السعيدي إلى أن تفعيل ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة العسكرية سيكون له دور كبير في التوصل لاتفاق شامل سياسيًا، لافتا إلى أن الأمور ما تزال ضبابية، ولن تكون هناك أي إنجازات إيجابية في ظل تخاذل البعثة الأممية.

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