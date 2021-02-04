رويترز: الأمور تسير نحو التعقيد في الحوار السياسي الليبي بجنيف

أكدت وكالة رويترز أن إخفاق المرشحين لشاغلي مناصب عضوية ورئاسة المجلس الرئاسي الجديد في الحصول على الأصوات المطلوبة بنسبة 70% وذهاب الملتقى لعملية الاختيار عبر نظام القوائم، لم يمنعا بروز خالد المشري عن الغرب وعقيلة صالح عن الشرق وعبد المجيد غيث كمرشحين رئيسيين عن مناطقهم.

ونقلت رويترز في تقرير لها تغريدة عضو مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني التي نشرتها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأكدت فيها أن الأمر سيكون معقدًا؛ إذ ما يزال هنالك الكثير من الأمور التي يمكن أن تسير على نحو خاطئ.

وأضافت غازيني أنه من دواعي السرور أن يلقون المرشحين خطابات سياسية بدلًا من الإدلاء بإعلانات حرب مليئة بالكراهية.

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