بحضور خبراء أمميين..اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تناقش فتح الطريق الساحلي ومتطلبات استقدام مراقبين دوليين

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اليوم الخميس، في مدينة سرت سيركز على مناقشة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت بحضور خبراء إزالة الألغام تابعين لطرفي اللجنة والأمم المتحدة بالإضافة إلى استكمال المتطلبات الخاصة بفريق المراقبين الأمميين لوقف إطلاق النار.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها في مدينة سرت، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير.

وأوضحت البعثة أن الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة سيخصص «لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف».

وأضافت البعثة أن الاجتماع «سوف يتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة».

ولهذا الغرض، بينت البعثة أنه «سيحضر الاجتماع خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، بالإضافة إلى خبراء من البعثة، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف».

ونوهت البعثة إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة «سوف تستكمل مناقشاتها مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها».

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