رئاسة البرلمان: مستعدون للتعاطي الإيجابي مع نتائج الحوار السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2021

أكد النائبين الأول والثاني لمجلس النواب فوزي النويري وحميد حومة أن رئاسة المجلس مستعدة للتعاطي الإيجابي مع نتائج الحوار السياسي والتشاور مع المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة فور تسميتهم.

وأكد النائبين في بيان لهما أن الرئاسة ستعمل على دعوة أعضاء “مجلس النواب لجلساتفي مدن ليبية تعلنها الرئاسة لاحقا وسيتم دراسة تشكيل الحكومة وبرنامج عملها بهدف إعطائها الثقة وإدخال المجلس الرئاسي والحكومة في الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتبدأ عملها وتوحد البلاد وتفرض الأمن في المدن وتوفر الخدمات وتبدأ في الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب المقررة في 24 ديسمبر 2021.

ودعا النائبين كافة المترشحين للالتزام بمخرجات الحوار والتعاون مع السلطة التنفيذية الموحدة فيما تبقى من المرحلة التمهيدية.