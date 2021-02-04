الشريف: نقل الرئاسي والحكومة إلى سرت يجعلهما بمعزل ولن يتفرد طرف بالسلطة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، إن كثرة الانتقادات الموجهة لعدد من المرشحين للسلطة التنفيذية المقبلة بسبب ما ساد البلاد خلال الفترة الماضية من اضطرابات داخلية، وخصومات سياسية، متوقعًا اختفاء هذا المناخ تدريجيًا مع مرور الوقت.

الشريف أشار في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إلى إمكانية التفاهم والتعاطي مستقبلاً مع كثير من الجماعات، التي ترفض النهج الحالي، الذي ترعاه البعثة الأممية؛ عبر منحهم تطمينات لشكل الحكم في المرحلة التمهيدية.

ورأى أن تغيير مقري المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة بنقلهما إلى مدينة سرت، يجعل قيادتهما بمعزل عن الكثير من المؤثرات، التي قد توجد بالعاصمة ومناطق أخرى بالبلاد.

وذكر أن السلطة التنفيذية الجديدة، ستمثل كل التوجهات السياسية بالبلاد، وكذلك الأوزان والانتماءات الجهوية والجغرافية، ولن يكون هناك طرف قادر على الاستفادة، أو التفرد بالسلطة لوحده، وهذا بحد ذاته سيمهد للمصالحة الوطنية، على حد تعبيره.