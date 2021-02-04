وفد قوات الوفاق يصل سرت للمشاركة في محادثات اللجنة العسكرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2021

وصل وفد قوات الوفاق المشارك في محادثات اللجنة العسكرية 5+5 إلى مدينة سرت لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع ممثلين عن الجيش الليبي.

وبين مصادر إعلامية أن وفد الجيش المشارك في المحادثات كان في استقبال وفد قوات الوفاق.

من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها في مدينة سرت، وذلك في الفترة من 4 إلى 7 فبراير لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف.

وقالت البعثة ،في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية ،على نسخة منه ،إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة ،يتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة. ولهذا الغرض، سيحضر الاجتماع خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، بالإضافة إلى خبراء من البعثة، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف.

كما سوف تستكمل اللجنة العسكرية المشتركة مناقشاتها مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها.