البرلمان الموازي يبحث مع السفير البريطاني تطورات الحوار السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2021

بحث رئيس مجلس النواب الموازي حمودة سيالة مع السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هوبتون”؛ اليوم الخميس آخر مستجدات الشأن الليبي وتطورات الحوار السياسي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن سياله أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس أن المجلس رحّب بالحوار منذ بدايته؛ طالما كان مؤدياً إلى الاستقرار واستبعاد خيار الحرب، رغم كل التحفظات التي أبداها المجلس في حينها حول معاييره وآلياته، مشددا على أن المجلس يرحب بأي مخرجات تقود إلى ترسيخ الاستقرار وإرساء السلام.

وأكد سياله على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه مخرجات الحوار وضمان العمل مبينا أنه يجب أن يضمن المجتمع الدولي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وترك الخيار للشعب الليبي.

وفيما يخص السلطة التنفيذية المزمع تشكيلها؛ شدّد سياله على أن مهمة الحكومة القادمة هي تهيأة الظروف والإعداد لإجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه وأن مسؤولية ضمان العمل بمقتضى ذلك تقع على عاتق المجتمع الدولي.