بويصير: اقترحت القائمة لاختيار الرئاسي و” السفيرة ” اضافت رئيس الوزراء

زعم المحلل السياسي محمد بويصير ، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه هو من اقترح نظام القائمة في اختيار مناصب المجلس الرئاسي .

وأضاف بويصير، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، رصدتها ليبيا 24، أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، والتي أسماها بـ “السفيرة”،أضافت منصب رئيس الوزراء لإقتراحه باختيار مناصب الرئاسي عبر نظام القائمة .

وكان بويصير، قد قال في منشور سابق، إن القائمة أفضل، مبينا أنها تمزج بين القبول فى الأقليم والوطن أيضا.

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