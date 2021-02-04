لينو: بعض المرشحين لقيادة الرئاسي والحكومة يسعون للسلطة فقط

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي، محمد لينو، أن بعض المرشحين لتولي قيادة المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة يسعون فقط للسلطة ويتجاوزون كل القيم والمبادئ.

ورأى لينو، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أنه في المقابل هناك بعض الشخصيات المرشحة مشهود لها بالنزاهة والقبول في المجتمع، على حد قوله.

واعتمدت البعثة الأممية أول أمس نتائج التصويت لكل مجمع انتخابي بملتقى الحوار السياسي؛ حيث صوّت للمجمع الانتخابي على منصب المجلس الرئاسي، عن الجنوب 14 صوتا صحيحا، موزعة بين عبد المجيد غيث سيف النصر 6 أصوات، وعلي أبو الحجب صوت واحد، وعمر أبوشريدة 5 أصوات، وموسى الكوني صوتان.

فيما صوّت في المجمع الانتخابي عن المنطقة الغربية إجمالي 37 صوتًا منهم صوت واحد باطل، موزعة بين إدريس سليمان 5 أصوات، وأسامة جويلي صوتان، وأسعد زهيو صوتان، وخالد المشري 8 أصوات، وسلامة الغويل صوتان، وصلاح النمروش 4 أصوات، وطارق الأشتر صوات واحد، عبد الرحمن البلعزي 3 أصوات، عبد الرحيم الشيباني 3 أصوات، عبد الله اللافي صوت واحد، محمد الحافي 5 أصوات.

كما صوت في المجمع الانتخابي على منصب المجلس الرئاسي، عن المنطقة الشرقية 23 صوتًا، موزعة بين؛ خالد السائح صوت واحد، سليمان اسويكر صفر صوت، والشريف الوافي 6 أصوات، وعقيلة صالح 9 أصوات، وعلي بوخير الله صفر صوت، ومحمد البرغثي صوتان، ومحمد اللافي 5 أصوات، ومصطفى دلاف صفر صوت.

وحددت آلية الاختيار وجوب حصول المترشح على 70% من الأصوات ضمن المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً، وبما أن أياً من المرشحين لم يصل إلى هذا الحد الأدنى في التصويت، فسوف يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي عملية تشكيل القوائم.