نورلاند: الولايات المتحدة لم تفرض أي خيارات على الملتقى السياسي الليبي

نفى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس، أن بلاده تحاول فرض أي خيارات على الملتقى السياسي الليبي .

واعتبر نورلاند، في تغريدة له على موقع سفارة الولايات المتحدة بـ” تويتر”، ورصدتها ليبيا 24، الحديث بأن الولايات المتحدة تحاول فرض نتيجة أو خيارمعين على ملتقى الحوارالسياسي بمثابة تفكير قديم وإهانة للشعب الليبي الذي استثمر آماله في هذه العملية.

وكانت أنباء قد تواردت، خلال الأيام الماضية، عن دعم الولايات المتحدة للقائمة المشكلة من عقيلة صالح لقيادة للرئاسي وفتحي باشاغا رئيسًا للحكومة.

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