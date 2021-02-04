الفاخري: الأطراف الليبية أصبحت تتفق على ضرورة الحل السياسي للأزمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2021

أكد عضو مجلس النواب يوسف الفاخري أن الأطراف الليبية تشاهد هذه الايام تغير دراماتيكي من حيث المواقف والتصريحات وأصبحت جلها تتفق على ثابت مشترك واحد وهو ضرورة وجود حل سياسي.

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وأضاف الفاخري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن “التقارب والتصالح مابين الدول المتداخلة بالشأن الليبي وحالة التناعم والتناغم الحالية مابين دول المجتمع الدولي وتوقف الاستقطاب الحاد فيما بينها تعتبر كلها مؤشرات إيجابية لصالح الداخل الليبي في حالة تم استثمارها بطريقة صحيحة من قبل الأطراف الليبية”.