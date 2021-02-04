مجلس الأمن الدولي يطلب نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

طلب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا، على ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي طلب مجلس الأمن عشية انعقاد الجولة السابعة لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» المعنية باتفاق وقف إطلاق النار بين القوات التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وسبق أن طالبت اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم لتبني ودعم مخرجات اجتماعاتها المتمثلة في الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار الموقف في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على فتح الطرق واستئناف الحركة والرحلات الجوية بين المدن الليبية ومغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب البلاد في غضون 90 يوما، ومطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يدعم الاتفاق.

وحتى الآن لم يصدر أي قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم مخرجات اللجنة كما لم يلتزم طرفي الاتفاق حتى الآن بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في الموعد المحدد بنص الاتفاق.

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