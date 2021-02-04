ليبيا
مجلس الأمن يطلب نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |
04 February, 2021
طلب مجلس الأمن الدولي، الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما جاء في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وأضافت الرسالة التي جرى التفاوض بشأنها لأكثر من أسبوع “في وقت يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة” من مراقبي وقف إطلاق النار.
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