واشنطن تعتبر اتهامها بمحاولة فرض نتيجة معينة على الحوار الليبي “تفكير قديم”

رد حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على اتهامات وجهت للولايات المتحدة بفرض أجندة على ملتقى الحوار الليبي، مؤكدة أن القول بأن الولايات المتحدة تحاول “فرض” نتيجة معينة على ملتقى الحوار الليبي هو تفكير قديم وإهانة للشعب الليبي الذي استودع آماله في هذه العملية.

جاء هذا بعدما أعلن ملتقى الحوار الليبي في جنيف، يوم الثلاثاء، عن الانتقال للتصويت على مرشحي المجلس الرئاسي في السلطة التنفيذية المؤقتة المرتقبة بنظام القوائم، وذلك بعد إخفاق المرشحين في تحقيق النسبة المطلوبة لانتخابهم بشكل فردي. يذكر أن آلية السلطة التنفيذية الجديدة لاختيار قادة ليبيا الجدد، تنص على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة – فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 بالمئة من أصوات الإقليم.

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