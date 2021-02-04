ترحيب أممي بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية 5+5 بسرت

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، عن ترحيبها بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها بمدينة سرت خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف.

وأضافت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة سوف يتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة.

وتابع البيان أن الاجتماع سيحضره خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين بالإضافة إلى خبراء من البعثة لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف.

وأوضح البيان أن اللجنة العسكرية المشتركة ستستكمل مناقشاتها مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها.

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