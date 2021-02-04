سفير تونس: نسعى لتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2021

أكد سفير تونس لدى ليبيا الأسعد عجيلي خلال لقائه وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين اليوم الخميس أن بلاده ستسعى لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأضاف الأمين بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن لليبيا مكانة خاصة لدي كل التونسيين ومن هذا المنطلق لم يلزم الليبييون عند دخولهم لتونس بالحجر الصحي، كما سيقوم فريق طبي تونسي بحملة للعلاج المجاني في ليبيا.

وأكد الوزير على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين مثمنا مواقف الشعب التونسي ودعمه للشعب الليبي منذ العام 2011، ورحب بتواجد اليد العاملة التونسية للعمل في القطاعات التي تعاني عجز الايدي العاملة فيها.

وبحث الجانبان خلال لقائهما بمقر وزارة العمل الاستعانة بالخبرات التونسية في دعم مجال التكوين والتدريب المهني، وتغطية العجز في المهن الطبية والطبية المساعدة في القطاع الصحي، ومجالات الصيد البحري والزراعة والفلاحة وكذلك التعاون المشترك بين البلدين والعلاقات التاريخية التي تربط بينهما، ومواقف تونس مع الليبيين في العام 2011

واستعرض اللقاء بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين الليبي والتونسي، وتسلم السفير مقترح مشروع تنفيذي للاتفاقية وتم الاتفاق على عقد مباحثات للربط الإلكتروني بين البلدين، كما اتفق على دعوة وزير التشغيل بالحكومة التونسية لزيارة ليبيا.