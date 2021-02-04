الثني يبحث آلية تنسيق العمل بين الحكومة وهيئة الاستثمار العسكري 

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، آلية تنسيق العمل ما بين الحكومة وهيئة الاستثمار العسكري، من خلال إيجاد آلية مشتركة لاستثمار بعض المشاريع، وذلك خلال اجتماعه مع لجنة الأزمة المنبثقة عن القيادة العامة للقوات المسلحة.
الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، ضم مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، وعضو اللجنة، محمد المصباحي، ورئيسة مفوضية المجتمع المدني، ابريكة بالتمر، إضافة إلى ممثلين عن هيئة الاستثمار العسكري.
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