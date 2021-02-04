الثني يبحث آلية تنسيق العمل بين الحكومة وهيئة الاستثمار العسكري 

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، آلية تنسيق العمل ما بين الحكومة وهيئة الاستثمار العسكري، من خلال إيجاد آلية مشتركة لاستثمار بعض المشاريع، وذلك خلال اجتماعه مع لجنة الأزمة المنبثقة عن القيادة العامة للقوات المسلحة.

الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، ضم مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، وعضو اللجنة، محمد المصباحي، ورئيسة مفوضية المجتمع المدني، ابريكة بالتمر، إضافة إلى ممثلين عن هيئة الاستثمار العسكري.

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