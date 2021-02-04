الثني يلتقي أعيان وحكماء ومشائخ بلدية بئر الأشهب 

استقبل رئيس الحكومة، عبدالله الثني،أعيان وحكماء ومشائخ بلدية بئر الأشهب، الذين أثنوا على مساعي الثني ومجهوداته في قيام الحكومة بمشاريع خدمية تخدم المواطنين في كافة القطاعات بالبلدية.

بدوره أثنى رئيس الحكومة على بلدية بئر الأشهب، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإيصال كافة الخدمات للمواطنين أينما كانوا وحيثما وجدوا.

يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل، السنوسي صالح، بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي، عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بئر الأشهب، فتح الله خطاب.

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