الثني يلتقي أعيان وحكماء ومشائخ بلدية بئر الأشهب 

استقبل رئيس الحكومة، عبدالله الثني،أعيان وحكماء ومشائخ بلدية بئر الأشهب، الذين أثنوا على مساعي الثني ومجهوداته في قيام الحكومة بمشاريع خدمية تخدم المواطنين في كافة القطاعات بالبلدية.
بدوره أثنى رئيس الحكومة على بلدية بئر الأشهب، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإيصال كافة الخدمات للمواطنين أينما كانوا وحيثما وجدوا.
يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل، السنوسي صالح، بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي، عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بئر الأشهب، فتح الله خطاب.
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