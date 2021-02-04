بلدية بنغازي تشرع في تنفيذ خط مياه الشرب المغذي للجزء الغربي من المدينة

شرعت بلدية بنغازي في تنفيذ مشروع تَغذية المناطق والأحياء السكنية الواقعة في الجُزء الغربي للمدينة بمياه الشُرب من منظومة النهر الصناعي.

وقالت البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس، إن «شركة بُنية المعمار للمقاولات بدأت في مُباشرة أعمال توصيل خط مياه (بودريسه -اللويفيه) قُطر 400 مم تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية».

وأشارت البلدية إلى تقسيم العمل بمشروع تغذية الجُزء الغربي للمدينة بمياه الشُرب إلى عدد عشرة 10 مراحل من خلال التعاقد على كُل مرحلة على حِدى لضمان سُرعة الإنجاز.

وأكدت البلدية أن «جميع الشركات المُتعاقد معها سوف تشرع في التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة»، موضحة أن هذه الأعمال تأتي نفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

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