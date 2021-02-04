عقدت بقاعة المجلس البلدي القرضة الشاطئ ورشة عمل حول توطين مركز للكشف المبكر عن السرطان ببلديات وادي الشاطئ، بحضور أعضاء من المجلس البلدي القرضة، ومؤسسات المجتمع المدني، وإدارة الخدمات الصحية، إضافة إلى الهلال الأحمر والكشافة.
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قناة ليبيا
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