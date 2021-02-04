السبيعة تحيي الذكرى الـ 98 لمعركة أبو عرقوب الثانية

وبنضال أجدادنا ضد الاستعمار الايطالي، وبالتحديد ذكرى معركة أبو عرقوب الثانية نختم أخبارنا، حيث نظم مكتب الثقافة ببلدية السبيعة وبالتنسيق مع المجلس البلدي، احتفالا بمناسبة مرور الذكرى الثامنة والتسعين لمعركة أبو عرقوب الثانية التي قادها الأجداد ضد الغزو الإيطالي.

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