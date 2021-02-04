ليبيا

متابعات/نجاة فقيري |

04 February, 2021

طلب مجلس الأمن الدولي الخميس 4 فبراير، من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنشر طليعة من مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا.

“وبينما يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة”،بهذه الرسالة التي كانت محل مفاوضات لأكثر من أسبوع، حدد مجلس مجلس الأمن الدولي أنه يتوقع تقريرا في غضون 45 يوماعلى الأكثر، عن الاستعدادات التي يقوم بها فريق المراقبين، بالإضافة إلى مقترحاته العملية لتعديل ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والقيام بعملية مراقبة مطلوبة بشكل تدريجي، من المنتظر أن تتزايد في العدد وتتوسع جغرافيا.

وفي تقرير نهاية عام 2020 ، أوصى أنطونيو غوتيريش ، دون تحديد عدد قواته ، بتشكيل مجموعة مراقبة غير مسلحة ، تتكون من مدنيين ومتقاعدين من دول الاتحاد الأفريقي ، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية حيث يتم نشر المراقبين بالاتفاق مع الأطراف الليبية.

ويذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره “أسس آلية متطورة لمراقبة وقف إطلاق النار التابع للأمم المتحدة في سرت” ، التي كانت مسقط رأس العقيد معمر القذافي. وبعد ذلك ، سيتم توسيع عملية المراقبة لتشمل البلاد.

وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع أن تضم طليعة المراقبين ما يصل إلى 30 شخصا.