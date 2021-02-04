السراج و زينينغا يبحثان تطورات الأزمة الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، الخميس، مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزيدون زينينغا، تطورات الأوضاع ومسارات حل الأزمة الليبية.

وقالت حكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن الاجتماع تطرق إلى مساهمة الأمم المتحدة في دعم إجراءات حكومة الوفاق لمساعدة النازحين والمهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه لدعم الاستجابة الإنسانية في ليبيا في إطار برنامج الشراكة بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة المعنية.

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