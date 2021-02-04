“المشري”: أنسحب من الترشح على المجلس الرئاسي لإتاحة فرصة التوافق

أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري عن انسحابه من الترشح على منصب رئيس المجلس الرئاسي بالسلطة التنفيذية المؤقتة.
وادعى المشري أن قراره الذي اختص قناة الجزيرة القطرية بإذاعته، جاء لإتاحة الفرصة لتوافق أكبر.
ولم يحصد أي مرشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي على نسبة 75٪ المطلوبة للفوز بتصويت ملتقى الحوار السياسي، ما دفع البعثة الأممية للانتقال إلى نظام القوائم.
وحصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب على أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي لإقليم برقة ب9 أصوات، فيما حصل خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري على أعلى الأصوات بإقليم طرابلس ب8 أصوات.
واختتم المرشحون المتنافسون على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية أمس الأربعاء عرض برامجهم ورؤيتهم الخاصة للمرحلة الانتقالية المقبلة، والتي استمرت على مدى يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن المترشحين لتولي المناصب التنفيذية القادمة وقعوا تعهدا بالالتزام بخارطة الطريق وموعد الانتخابات ونتائج التصويت، معلنة البدء في مناقشة أعضاء الحوار السياسي لوضع القوائم للمرشحين لتولي المناصب التنفيذية.
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