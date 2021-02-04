“المشري”: أنسحب من الترشح على المجلس الرئاسي لإتاحة فرصة التوافق

أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري عن انسحابه من الترشح على منصب رئيس المجلس الرئاسي بالسلطة التنفيذية المؤقتة.

وادعى المشري أن قراره الذي اختص قناة الجزيرة القطرية بإذاعته، جاء لإتاحة الفرصة لتوافق أكبر.

ولم يحصد أي مرشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي على نسبة 75٪ المطلوبة للفوز بتصويت ملتقى الحوار السياسي، ما دفع البعثة الأممية للانتقال إلى نظام القوائم.

وحصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب على أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي لإقليم برقة ب9 أصوات، فيما حصل خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري على أعلى الأصوات بإقليم طرابلس ب8 أصوات.

واختتم المرشحون المتنافسون على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية أمس الأربعاء عرض برامجهم ورؤيتهم الخاصة للمرحلة الانتقالية المقبلة، والتي استمرت على مدى يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن المترشحين لتولي المناصب التنفيذية القادمة وقعوا تعهدا بالالتزام بخارطة الطريق وموعد الانتخابات ونتائج التصويت، معلنة البدء في مناقشة أعضاء الحوار السياسي لوضع القوائم للمرشحين لتولي المناصب التنفيذية.