الداخلية الليبية: نشرف على اجتماعات لجنة 5+5 بسرت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2021

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اليوم الخميس أن الأجهزة التابعة لها تتولى الإشراف على اجتماعات لجنة الترتيبات الأمنية 5+5 بمدينة سرت.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي يشرفان بالتعاون مع سرية الشرطة العسكرية بنغازي، على اجتماعات لجنة الترتيبات الأمنية 5 + 5 المقامة بقاعة المؤتمرات في بلدية سرت.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها في مدينة سرت، وذلك في الفترة من 4 إلى 7 فبراير لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف.

وقالت البعثة ،في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية ،على نسخة منه ،إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة ،يتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة. ولهذا الغرض، سيحضر الاجتماع خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، بالإضافة إلى خبراء من البعثة، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف.

كما سوف تستكمل اللجنة العسكرية المشتركة مناقشاتها مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها.