يوسف الفاخري: يجب استثمار التناغم الدولي للوصول إلى حل سياسي داخلي ليبي

دعا عضو مجلس النواب يوسف كمود الفاخري إلى استثمار حالة التقارب الدولي تجاه إنهاء الأزمة الليبية، والتوصل إلى حل سياسي.

وقال الفاخري في تدوينة على “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24″، إن الأطراف الليبية تشاهد هذه الايام تغيرا دراماتيكيا من حيث المواقف والتصريحات، وأصبحت جلها تتفق على ثابت مشترك واحد وهو ضرورة وجود حل سياسي.

وأضاف النائب البرلماني، أن التقارب والتصالح ما بين الدول المتداخلة بالشأن الليبي وحالة التناعم والتناغم الحالية ما بين دول المجتمع الدولي وتوقف الاستقطاب الحاد فيما بينها، تعتبر كلها مؤشرات إيجابية لصالح الداخل الليبي، في حالة تم استثمارها بطريقة صحيحة من قبل الأطراف الليبية.