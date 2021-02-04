إنقاذ 237 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أعلنت المنظمة غير الحكومية SOS Méditerranée أن فريق أوسيان فايكنغ Ocean Viking ، وهي سفينة إنقاذ استأجرتها المنظمة ، أنقذ اليوم 237 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

و خلال عملية الإنقاذ الأولى ، صباح اليوم الخميس ، تم إنقاذ 121 شخصا على متن قارب مطاطي محمّل فوق طاقته. وقالت المنظمة غير الحكومية إن العديد منهم “في البحر”. ومن بين هؤلاء الناجين 19 امرأة وطفلين. كان زورقهم “في المياه الدولية ، على بعد 30 ميلا بحريا (حوالي 56 كم) قبالة سواحل الخمس في ليبيا ، حسب المنظمة.

وتؤكد منظمة SOS Méditerranée ، أنه بعد ساعات قليلة من عملية الإنقاذ الأولى ، أنقذ طاقم Ocean Viking زورقا آخر كان على متنه 116 شخصا منهم 101 قاصر ، أغلبهم غير مصحوبين بذويهم.

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وقد عادت أوسيان فايكنغ إلى البحر في منتصف يناير من مرسيليا بعد أن قضت خمسة أشهر في إيطاليا ، حيث أجبرتها السلطات على العمل على متنها. وهي حاليا سفينة الإغاثة الوحيدة للمنظمات غير الحكومية في المنطقة. وبمجرد أن عادت إلى البحر ، أنقذت أوشن فايكنغ 374 مهاجرا حاولوا العبور إلى أوروبا.

و تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1200 مهاجر لقوا مصرعهم في عام 2020 في البحر الأبيض المتوسط ، وأغلبهم على هذا الطريق المركزي ، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM).