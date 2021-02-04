السفير الإيطالي يسلم خارجية الوفاق مشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية

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ناقش وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق محمود خليفة التليسي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، خلال لقائهما بمقر الوزارة في طرابلس، الإجراءات التنفيذية التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الفنية الاقتصادية المشتركة الليبية – الإيطالية، التي عقدت اجتماعها الافتراضي في ديسمبر الماضي.

وذكرت دائرة الإعلام بخارجية الوفاق في بيان لها نشر على الموقع الرسمي للوزارة، أنه خلال الاجتماع تم تسليم مشروع مذكرة تعاون في مجال التقنية الرقمية المستخدمة في الخدمات العامة لتحسين وتبسيط التواصل بين المواطنين والإدارات العامة، ومشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية، المقدمتين من الجانب الإيطالي؛ لدراستهم وإبداء الرأي حولهم من الجانب الليبي تمهيدًا للتوقيع عليهم بين الطرفين .

وكانت اللجنة الفنية الليبية الإيطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي عقدت اجتماعا في السابع عشر من ديسمبر الماضي في دورتها الأولى عبر الدوائر المغلقة.

واتفق المجتمعون على بدء الأعمال الخاصة بإنشاء الطريق الساحلي السريع الذي يربط بين الشرق والغرب الليبي خلال الأشهر الأولى لعام 2021م نظًرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة لتسهيل الحركة المرورية والتجارية البرية بين غرب البلاد وشرقها.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي تم بالتنسيق مع مكتب المعلومات بخارجية الوفاق، العمل على حل مشكلة الديون المختلفة المستحقة للشركات الإيطالية على الدولة الليبية وإمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأجرى الجانبان مباحثات معمقة ومستفيضة في مختلف أوجه مجالات التعاون وسبل تطويرها وتوسيعها بمشاركة مسؤولين في وزارات الخارجية والاقتصاد والتنمية الاقتصادية والمواصلات والنقل والبنية التحتية والزراعة والبيئة والتعليم والعدل والطاقة والمجال الرقمي في البلدين.