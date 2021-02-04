صحة الوفاق تبحث مع سفير كوريا استجلاب عناصر طبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2021

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون الامداد والمشروعات عبد الرحمن عمير مع السفير المفوض فوق العادة لكوريا زو جين هيوك إمكانية استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة لسد النقص الكبير في بعض التخصصات الطبية وخاصة في جنوب ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بحث سبل التعاون في مجال صناعة المستلزمات الطبية بين الدولتين.

وأكد وكيل الوزارة سعيه لسد النقص الكبير في بعض التخصصات الطبية لضمان وصول الخدمات الطبية لكل الليبين وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة.

وأعرب وكيل الوزارة عن اهتمامه ومتابعته لهذا الملف والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتفعيل هذا التعاون وبالاخص ملف استجلاب العناصر الطبية كما أكد على ضرورة استجلاب اطباء ذوي خبرة من اخصائيين ومستشارين، وكذلك التمريض والفنيين في تخصصي العناية المركزة والعناية بالاطفال حديثي الولادة.