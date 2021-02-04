سعودي: الحوار السياسي فرصة لتغيير الوضع في ليبيا

قالت عضو منتدي الحوار السياسي الليبي، إلهام سعودي، إن عملية منتدي الحوار كانت تفتقر إلى الشفافية والمصداقية في بعض الأحيان.

وأضافت سعودي في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أن هذه الخطوة تعتبر فرصة لكل عضو يحاول أن يغير من الوضع في ليبيا، مؤكدة أنها ستبدأ بنفسها لتغيير الوضع في البلاد ويكون لها دور كبير في هذه المرحلة .

وأوضحت سعودي أنها ستعمل على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون على المصالح أو الانتفاع السياسي.

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